В Крыму обсудили вопрос о продлении переходного периода для розничных рынков в капитальные здания С 1 января все рынки в России подлежат обязательной перепланировке и застройке: открытые торговые точки заменят на целые строения.
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