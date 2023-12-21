Кому повезет в 2024 году Темного Лося (Соха) по славянскому календарю Алёна ЮрьеваС 21 марта 2024 года по славянскому календарю начнется правление Темного Лося, что принесет свои особенности и вызовы для людей в этом периоде.
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