Из Новосибирска в монастырь Луганска доставили голгофу

Это уже не первый подарок от сибиряков священнослужителям Свято-Вознесенского мужского монастыря.Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко принял участие в доставке в Свято-Вознесенский мужской монастырь в Луганске голгофы, изготовленной в Сибири.