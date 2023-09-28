Из Новосибирска в монастырь Луганска доставили голгофу

Это уже не первый подарок от сибиряков священнослужителям Свято-Вознесенского мужского монастыря.Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко принял участие в доставке в Свято-Вознесенский мужской монастырь в Луганске голгофы, изготовленной в Сибири.
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