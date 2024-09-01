«Дела у них с Аллой совсем плохи»: известная артистка рассказала тайну семьи Пугачевой и Галкина*

С тех пор как Пугачева и Галкин* покинули страну, зритель навсегда поменял свое отношение к ним. И если раньше помимо больших концертов и ведения телепередач артистов часто приглашали выступать на частные вечеринки олигархов, то теперь супругу легендарной вокалистки приходится в одиночку искать источники дохода и обеспечивать семью.
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