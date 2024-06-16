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Закон и Порядок

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Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора

Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора

Хороший пиар Ростовского ФСИНа вышел его начальникам боком. Сначала в ВКонтакте появляется репортаж о «неприступной крепости» Ростовский Централ, а через неделю террористы ногой вышибают окно и берут заложников.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Бардак  везде  и  всюду,  вот  так  и  живём ....
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11 час.
Vasil Cornev
Процветает в стране то, что под эгидой &quot;прав человека&quot; и хрен знает каких &quot;свобод человека&quot;, просто погубят страну, если не вернуться к давно уже опробованным действиям. Да , человек должен жить! Но жить не имеют права те, кто в обличии человека стал кровожадным животным. Можно взять пример у Китая, если своих мозгов нет! А  Думу..., ее уже давно пора разогнать, многих судить и заставить работать на благо страны в местах не столь отдаленных! Да и то, кому повезет.
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9 час.
d
demyr150648
Надо правильно осуществлять подбор кадров и контроль за кадрами, а начинать не с собачки Рекса, а  с начальника ФСИНА России: если Ростовский СИЗО у него - лучший в стране, то что там - в худших? В армии, мягко говоря, воруют, в полиции продались на корню диаспорам, во ФСИН - лучшие изоляторы в мире, но ЗК оттуда бегут и нарушается все и вся. А так все отлично: в Швейцарии, например, руководители гнилого Запада на мирной конференции ратуют за войну с нами, но мы на них ...  Война идет, люди погибают, победа - еще где-то впереди, зато полиция продажна, ФСИН - без боли не глянешь (но оружие чистить их заставляют), а армия - бьется изо всех сил, только  геликоптеров маловато и Штаты без перебоя развединформацию скачивают украм. Но мы все равно успешно сбиваем почти все западно-штатские ракеты. Когда научимся сбивать все, то наступит мир. Зато танковые биатлоны уже не проводятся. И Шойгу -строитель не командует военным людом, ему на смену пришел жесткий экономист, и это лучше, чем продавец Табуреткин.Чудны дела твои, Господи!
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9 час.

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