Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора

Процветает в стране то, что под эгидой "прав человека" и хрен знает каких "свобод человека", просто погубят страну, если не вернуться к давно уже опробованным действиям. Да , человек должен жить! Но жить не имеют права те, кто в обличии человека стал кровожадным животным. Можно взять пример у Китая, если своих мозгов нет! А Думу..., ее уже давно пора разогнать, многих судить и заставить работать на благо страны в местах не столь отдаленных! Да и то, кому повезет.

d

demyr150648

Надо правильно осуществлять подбор кадров и контроль за кадрами, а начинать не с собачки Рекса, а с начальника ФСИНА России: если Ростовский СИЗО у него - лучший в стране, то что там - в худших? В армии, мягко говоря, воруют, в полиции продались на корню диаспорам, во ФСИН - лучшие изоляторы в мире, но ЗК оттуда бегут и нарушается все и вся. А так все отлично: в Швейцарии, например, руководители гнилого Запада на мирной конференции ратуют за войну с нами, но мы на них ... Война идет, люди погибают, победа - еще где-то впереди, зато полиция продажна, ФСИН - без боли не глянешь (но оружие чистить их заставляют), а армия - бьется изо всех сил, только геликоптеров маловато и Штаты без перебоя развединформацию скачивают украм. Но мы все равно успешно сбиваем почти все западно-штатские ракеты. Когда научимся сбивать все, то наступит мир. Зато танковые биатлоны уже не проводятся. И Шойгу -строитель не командует военным людом, ему на смену пришел жесткий экономист, и это лучше, чем продавец Табуреткин.Чудны дела твои, Господи!