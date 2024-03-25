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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гутик продлил контракт с «Адмиралом» на 2 года

Новое одностороннее соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26. В сезоне-2023/24 Даниил Гутик разделил первое место в списке лучших бомбардиров «Адмирала» с Александром Горшковым.

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