34 удивительных примера колорирования старых архивных фото

От редкого фото Марка Твена до невероятной фотографии высадки в Нормандии с высоты птичьего полета — мы приглашаем вас в тур по снимкам важных людей и событий в истории, переделанных из черно-белых в цветные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии