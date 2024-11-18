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Царьград

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Киберугрозы: 35% российских атак в 2024 году вызваны слабыми паролями админов

Киберугрозы: 35% российских атак в 2024 году вызваны слабыми паролями админов

Исследование BI.ZONE выявило, что 35% кибератак в России в 2024 году были связаны с слабыми паролями администраторов.

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