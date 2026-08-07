Лицей № 1 в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт здания лицея № 1 на улице Чайковского в Ступино близится к завершению. По данным пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта превышает 93%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии