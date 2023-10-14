Минниханов отметил, что дорожная отрасль является одной из важнейших сфер для экономики

Раиса Татарстана Рустам Минниханов отметил, что дорожная отрасль является одной из ключевых для экономики, поскольку ее работа напрямую влияет на развитие общества, безопасность и уровень жизни населения.
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