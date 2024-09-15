15/09/24==ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВ НА ЛОКАЛЬНУЮ ЗАМОРОЗКУ КОНФЛИКТА. BILD ОБЪЯСНИЛ ПЛАН КИЕВА

Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление России в Курской области якобы было изначально задумано украинской стороной и является частью таинственного "плана".
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