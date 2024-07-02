Проанализируйте свою жизнь: гороскоп от Анжелы Перл на 3 июля 2024 года

Как предупредила астролог Анжела Перл, 3 июля будет непростым днем. Некоторым знакам зодиака будет сложно сразу настроиться на нужный лад, может возникнуть чувство неустойчивости, словно почва уходит из-под ног.
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