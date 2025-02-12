Багреева: проекты Москвы получили награды международной выставки инноваций

Три проекта столичного департамента экономической политики и развития получили медали выставки интеллектуальной собственности и инновационных технологий IPITEx-2025, которая проходила 2 – 6 февраля в Бангкоке (Таиланд).
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