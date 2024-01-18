Губернатор Ростовской области раскритиковал "Автодор" за содержание трассы М-4 "Дон"

Ранее автомобилисты неоднократно жаловались на ямы и пробки, особенно в непогоду.Губернатор Ростовской области Василий Голубев остался недоволен работой госкомпании "Автодор", которая должна содержать трассу М-4 "Дон".
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