Исследование ученых обнаружило новую угрозу существованию жизни на нашей планете

Новое исследование ученых из Чикагского университета под руководством Р.Дж. Грэма показало, что процесс старения и нагревания Солнца приведет к формированию парникового эффекта на Земле, что станет угрозой существованию жизни на нашей планете.
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