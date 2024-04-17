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BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее

BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее

Украина продолжает попытки найти наемников в Южной Корее, однако пока что получается не очень. О том, что боевики продолжают вербовать наемников свидетельствуют объявления, которые распространены в интернет-сообществах азиатской страны.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, я валяюсь с таких новостей. Бандерлохи такие хитрожопые, типа согласны платить бешенные, по местным меркам, бабки наёбникам, а своих гонят &quot;за веру в Бандеру&quot;. Но бабок не получают ни первые ни вторые... Вот это бизнес по хуторянски..
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