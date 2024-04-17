BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Мля, я валяюсь с таких новостей. Бандерлохи такие хитрожопые, типа согласны платить бешенные, по местным меркам, бабки наёбникам, а своих гонят "за веру в Бандеру". Но бабок не получают ни первые ни вторые... Вот это бизнес по хуторянски..