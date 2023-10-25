Карниз как приглашение домушникам: кемеровчанка недовольна самоуправством коммунальщиков

Комментарии коммунальщиков хочет услышать кемеровчанка. Светлана Прудко обратилась в редакцию «Вестей» и рассказала: прямо под ее окнами в доме на проспекте Шахтёров управляющая компания без согласования с жильцами установила карниз.
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