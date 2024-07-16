Майор Гром Мы привыкли к тому, что в зарубежных СМИ формируется картинка идущего конфликта, будто мы его проигрываем, а небратья выигрывают, ну или стараются всё притянуть к тактическому тупику.
Неожиданное открытие. Немцы просветлели и готовы стоять за русских горой
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Татьяна, их верхушка вся по сша! А народ, простой народ терпит все лишения от шольцев и от мигрантов, не говоря о об небратьях, которые аккупировали Германию и до сих пор орут слова у... !!!
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4 час.
Natalija Osminina
Да таких "просветленных" 30-60% населения Словакии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Прибалтики, Польши и пр. и пр.
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3 час.
Н
Нина
Верхушка сама себя выбирает, а народ отдельно повсеместно бессловестный, США рулит.
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3 час.
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