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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анисимова выступила против введения пятисетового формата у женщин: «Не вижу причин что-то менять»

Десятая ракетка мира Аманда Анисимова высказалась о предложении ввести пятисетовый формат у женщин на турнирах «Большого шлема».

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