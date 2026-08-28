США упрекают Европу в недостаточном наращивании военного потенциала

Замглавы Пентагона Элбридж Колби на встрече с представителями стран НАТО в Брюсселе призвал европейских союзников активнее наращивать оборонные возможности и ускорить закупки критически важных систем вооружений По словам Колби, США "необходимо увидеть серьезные усилия по наращиванию потенциала" со стороны Европы и выстроить "модели сил НАТО, которая позволит Европе занять прочное положение, при котором она сможет самостоятельно обеспечивать свою оборону", сообщает Financial Times.