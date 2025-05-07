Что не так у России в Узбекистане?

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Получив пару чувствительных затрещин от американцев и арабов, узбеки решили отыграться на тех, кто, условно говоря, ниже их ростом.
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