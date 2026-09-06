Селби вышел в 40-й рейтинговый финал

Четвертый номер в мировом рейтинге Марк Селби в напряженном матче одержал побед над Лайемом Хайфилдом в полуфинале турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - Финал Марк Селби переиграл Лайема Хайфилда 6-3 в изнурительном пятичасовом матче и пробился в финал British Open 2026.