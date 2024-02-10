Ларионов о «Торпедо»: «Хочется видеть игру на классе и зрелищность. Это наша ДНК и главная характеристика»

Главный тренер нижегородцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (5:3). – Что делать с неудачными первыми периодами? – Мы были обеспокоены, потому что вы понимаете: иметь серию из пяти поражений… Когда ты проигрывал и выигрываешь первый матч, такое ощущение, как будто выиграл Кубок Гагарина или Кубок Стэнли.