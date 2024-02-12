Александр Кожевников: «Петербург становится спортивной меккой России. В городе отличный футбольный стадион, а теперь и хоккейная арена»

«Петербург становится спортивной меккой России! У них в городе отличный стадион футбольный, а теперь и отличная хоккейная арена есть! Клубу надо ее обжить, привести все как надо, тогда «СКА-Арена» станет полноценным домом», – сказал двукратный олимпийский чемпион.