Европейская страна стала поставлять России рекордные объемы пива

В октябре 2024 года Чехия увеличила поставки пива в Россию до четырехлетнего максимума. О том, что европейская страна стала поставлять рекордные объемы пива, со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии