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Европейская страна стала поставлять России рекордные объемы пива

Европейская страна стала поставлять России рекордные объемы пива

В октябре 2024 года Чехия увеличила поставки пива в Россию до четырехлетнего максимума. О том, что европейская страна стала поставлять рекордные объемы пива, со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Зачем покупать  пойло у страны  агрессивно настроенной против России.Кто должен за этим смотреть?
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19 час.

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