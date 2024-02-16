Suzuki хочет выпустить новый рамный внедорожник на базе Toyota

Японские автопроизводители Suzuki и Toyota имеют многолетнюю историю сотрудничества, в рамках которой занимаются на рынках развивающихся стран так называемым «бейдж-инжинирингом» (продажей одинаковых машин, но с разными шильдиками и названиями).
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