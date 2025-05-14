Ушли на базу: как будет работать ограничение на переводы в 100 тыс. для дропов

Если человеку ограничат переводы 100 тыс. рублей в месяц из-за попадания в базу дропов ЦБ, то ему необходимо обратиться в банк с заявлением и подтвердить, что он не имел корыстного умысла при передаче карты третьему лицу.
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