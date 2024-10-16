Тебя называю по имени, отчеству, деревенька моя!

Дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о проблеме упадка деревень. Прожив столько лет в сельской местности, я заметил следующие тенденции : Деревни стареют, пустуют, а рабочие места (если они еще существуют) сокращаются.
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