Тебя называю по имени, отчеству, деревенька моя!

﻿﻿Дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о проблеме упадка деревень. Прожив столько лет в сельской местности, я заметил следующие тенденции : Деревни стареют, пустуют, а рабочие места (если они еще существуют) сокращаются.