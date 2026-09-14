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Рома Зверь обматерил зрителей во время выступления в "Лужниках"

Рома Зверь обматерил зрителей во время выступления в "Лужниках"

ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова Фестиваль в московских "Лужниках" в минувшие выходные обещал быть жарким, но градус накала сменился с танцевального на скандальный.

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