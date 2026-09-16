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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Джерси» и Евангелиста подписали новый контракт на 5 лет с кэпхитом 7,25 млн долларов. Ранее клуб выменял форварда у «Нэшвилла»

« Нью-Джерси » объявил о подписании нового контракта с форвардом Люком Евангелистой , которого ранее выменял у «Нэшвилла».

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