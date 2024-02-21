Получивший госнаграду боец с позывным Бес рассказал об освобождении Авдеевки

Освободившим Авдеевку российским военнослужащим вручили госнаграды. Командир взвода 90-й танковой дивизии Центрального военного округа с позывным Бес заявил, что его бойцы взяли важную высоту и зачистили микрорайон.
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