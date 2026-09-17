Взятие новых населенных пунктов, продвижение ВС РФ и потери противника: сводка Минобороны за 17 сентября 2026 года

Под российский контроль перешли еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Подразделения группировки "Север" взяли Малую Волчью в Харьковской области, а подразделения группировки "Восток" – Розовку в Запорожской, сообщили 17 сентября 2026 года в Минобороны РФ.