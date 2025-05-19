Крайний срок для регистрации гаражей — успеть до сентября 2026 года!

До 1 сентября 2026 года действует "гаражная амнистия" — упрощенная регистрация капитальных гаражей. Нотариус Мария Боронина разъясняет условия: постройка до 2005 года и отсутствие признаков самовольности.
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