В новом исследовании, опубликованном в журнале Annals of the New York Academy of Sciences, ученые из Монреальского университета (University of Montreal) обнаружили, что ритмические тренировки улучшают двигательные навыки у пациентов с болезнью Паркинсона, особенно плавность при ходьбе и речи.