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«Челси», «Арсеналу» и «Ньюкаслу» интересен Милинкович-Савич. «Лацио» хочет 60 млн евро

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич летом может покинуть «Лацио». Как сообщает Football.London со ссылкой на Corriere dello Sport, хавбеком заинтересовался главный тренер «Челси» Томас Тухель.

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