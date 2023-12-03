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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это не футбол. Снег в глаза летит, я ничего не вижу. Надо бить вперед, и что‑то там, может, нарисуется». Уткин со снегом на лице и волосах дал интервью об игре с ЦСКА

«Это не футбол. Снег в глаза летит, я ничего не вижу. Надо бить вперед, и что‑то там, может, нарисуется». Уткин со снегом на лице и волосах дал интервью об игре с ЦСКА

У полузащитника «Ростова» был снег на волосах и лице. – Каково играть в футбол в таких условиях? – Я считаю, это не футбол, все.

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