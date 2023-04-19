ИЗВЕСТИЯ iz

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    К треугольнику можно смело присоединить Иран.СМИ сообщили о со...
  • Oksana Ponomarenko
    На Джент спрос вырос сильно. Я сама в аптеке работаю, прям бум какой-то на него похож. Видать действительно хорошо де...Продажи лекарств ...
  • Геннадий Бережнов
    Молодец, Александр!Александр Шлеменк...

Историк объяснил медлительность Екатерины II в вопросе присоединения Крыма к России

Историк объяснил медлительность Екатерины II в вопросе присоединения Крыма к России

После победы в войне 1768-1774 годов, Екатерина Великая не ставила целью присоединение Крыма, главной задачей было — отделение крымского ханства от Османской Империи, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх