Историк объяснил медлительность Екатерины II в вопросе присоединения Крыма к России

После победы в войне 1768-1774 годов, Екатерина Великая не ставила целью присоединение Крыма, главной задачей было — отделение крымского ханства от Османской Империи, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.
После победы в войне 1768-1774 годов, Екатерина Великая не ставила целью присоединение Крыма, главной задачей было — отделение крымского ханства от Османской Империи, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.
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