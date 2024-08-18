Нападающий «Факела» Евгений Марков дал комментарий после выездного поражения от «Спартака» (0:3) в матче 5-го тура РПЛ, отдельно отметив форварда красно-белых Эсекьеля Барко, отличившегося голом и результативной передачей.
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