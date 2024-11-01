В ГД назвали Байкал туристическим магнитом для россиян и иностранцев

Озеро Байкал стало центром притяжения для туристов как из России, так и из-за границы, о чём NEWS.ru сообщил глава комитета Госдумы по вопросам туризма и улучшения туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
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