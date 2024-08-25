Илон Маск потребовал освободить Павла Дурова

Американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, с помощью хэштега #FreePavel, сделав это 25 августа в своём посте в соцсети X (организация, деятельность которой запрещена в РФ).