Илон Маск потребовал освободить Павла Дурова

Американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, с помощью хэштега #FreePavel, сделав это 25 августа в своём посте в соцсети X (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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