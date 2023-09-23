В Санкт-Петербурге в колбасе двух производителей нашли африканскую чуму свиней

В магазинах Санкт-Петербурга нашли колбасу двух торговых марок с африканской чумой свиней (АЧС), сообщает РБК со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).