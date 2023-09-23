Газета.ру

8 136 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Поздно уже. Раньше надо было думать. Он уже сделал свое гнилое дело и передал Арцах и его армянское население в руки ...РИА Новости: в Ер...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    То, что делает этот крашенный петух, теперь называется работой???Отец Дани Милохин...
  • Валентин Воробьев
    А они там, дурни в НАТО думают, что русские не понимают?Полковник Уилкерс...

В Санкт-Петербурге в колбасе двух производителей нашли африканскую чуму свиней

В Санкт-Петербурге в колбасе двух производителей нашли африканскую чуму свиней

В магазинах Санкт-Петербурга нашли колбасу двух торговых марок с африканской чумой свиней (АЧС), сообщает РБК со ссылкой на Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх