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Царьград

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Стащивший мальчика с забора охранник из Тольятти рассказал о гибели ребёнка

Стащивший мальчика с забора охранник из Тольятти рассказал о гибели ребёнка

Зацепился за пику: подозреваемый в гибели мальчика охранник из Тольятти рассказал о случившемся.В Тольятти охранник, который стащил мальчика с забора, в результате чего тот зацепился за пику и впоследствии скончался, рассказал свою версию случившегося.

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