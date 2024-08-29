Советское воспитание

У советских детей не было конструктора Лего. У них был такой конструктор, что после начальных классов можно было без экзаменов поступать в технический ВУЗ и проектировать мосты и межгалактические капсулы!!! В начальной школе урок труда был для меня самым трудным предметом.
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