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35 выразительных фото про Россию в дикие 90-е

«В девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые, электричества не было нигде — только драки за джинсы с кока-колою».

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