Тренер Карпин предложил взять фаната треш-стримера Меллстроя в команду

На пресс-конференции тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу фаната, который пробежал на поле в футболке треш-стримера Меллстроя (настоящее имя — Андрей Бурим) во время товарищеского матча России и Сербии.
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