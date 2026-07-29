За год 46 россиян возраста 12-22 лет втянули в терроризм через чат-бот знакомств Telegram

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более четырех десятков молодых россиян в возрасте от 12 до 22 лет из 17 регионов России были втянуты украинскими спецслужбами в террористическую деятельность через чат-бот знакомств Дайвинчик/Leo в мессенджере Telegram.