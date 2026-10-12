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К главе Новороссийска пришли с обысками: что известно

Источники рассказали об обысках у главы Новороссийская Андрея Кравченко, пишут «Интерфакс» и ТАСС.В кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко проходят следственные действия.

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