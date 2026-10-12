К главе Новороссийска пришли с обысками: что известно

Источники рассказали об обысках у главы Новороссийская Андрея Кравченко, пишут «Интерфакс» и ТАСС.В кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко проходят следственные действия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сбои Starshield и...
- «Руководствуясь п...
- Армению лишили го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым