Записки астраханского натуралиста. Лучшие рисунки растений конкурса «Чистый взгляд»

Автор рубрики – Владимир Паньков Этой осенью в нашей рубрике вышел ряд материалов о цветущих растениях Астраханской области, редких и не очень, в поддержку конкурса детского рисунка «Чистый взгляд», который проводится ежегодно при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».