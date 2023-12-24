Записки астраханского натуралиста. Лучшие рисунки растений конкурса «Чистый взгляд»

Автор рубрики – Владимир Паньков Этой осенью в нашей рубрике вышел ряд материалов о цветущих растениях Астраханской области, редких и не очень, в поддержку конкурса детского рисунка «Чистый взгляд», который проводится ежегодно при поддержке компании «ЛУКОЙЛ».
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