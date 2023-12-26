РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина глушкова
    Противно читать от уважаемых людей, это ошибка, эта вечеринка - это ошибка. Это не ошибка, это образ жизни, жизненная...Лолита объяснила ...
  • Lana_Borei Иванова
    Как вообще возможно в 12 лет думать о сексе?Подростку устроил...
  • Виктор Кирпичников
    Никто из этих «звёзд» не сказал - я прошу прощения или извинения, поэтому слово- «извинение» тут неуместно. Оказывает...Лолита объяснила ...

В 2024 году в России планируется запуск пилотного проекта по биоэквайрингу

Центр биометрических технологий (ЦБТ) в кооперации с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Банком России продолжает закрытое тестирование оплаты в магазинах по биометрии (биоэквайринг), а на 2024 год планируется запуск пилотного проекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх