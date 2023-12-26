В 2024 году в России планируется запуск пилотного проекта по биоэквайрингу

Центр биометрических технологий (ЦБТ) в кооперации с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Банком России продолжает закрытое тестирование оплаты в магазинах по биометрии (биоэквайринг), а на 2024 год планируется запуск пилотного проекта.