В 2024 году в России планируется запуск пилотного проекта по биоэквайрингу

Центр биометрических технологий (ЦБТ) в кооперации с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Банком России продолжает закрытое тестирование оплаты в магазинах по биометрии (биоэквайринг), а на 2024 год планируется запуск пилотного проекта.
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