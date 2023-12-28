Председатель СК России потребовал привлечь к ответственности нерадивого перевозчика в Приморье

В Приморье по поручению Председателя Следственного комитета России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.